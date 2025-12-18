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HRVATSKA

Muškarac kilogram hašiša poslao poštom iz Splita

Osumnjičeni je uhapšen zbog sumnje za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama

MUP Hrvatske. Facebook

FENA

18.12.2025

Muškarac koji je na jednoj splitskoj pošti predao međunarodnu pošiljku u kojoj se nalazio kilogram hašiša uhapšen je te nad njim traje kriminalističko istraživanje, doznaje se u četvrtak u splitskoj policiji.

U policiji kažu da su do osumnjičenog došli operativnim radom i otkrili da je krajem novembra, u cilju daljnje prodaje, putem poštanskog ureda na području Splita predao međunarodnu poštansku pošiljku, u kojoj se nalazilo 10 paketa hašiša, ukupne mase veće od kilograma.

Droga je 3. decembra otkrivena i oduzeta tijekom kontrole i koordiniranog rada policije i drugih službi. Tijekom postupanja na području Splita policijski službenici su od osumnjičenog privremeno oduzeli digitalnu vagu s tragovima droge, te opremu za vakuumiranje.

Osumnjičeni je uhapšen zbog sumnje za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Nakon što završi kriminalističko istraživanje protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, prenosi Hina.

# DROGA
# HAŠIŠ
# HRVATSKA
# SPLIT
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