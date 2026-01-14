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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

U Bobanovom Selu poginuo pješak

Saobraćaj je na navedenoj dionici ceste u potpunosti obustavljen

MUP HNK. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

14.1.2026

U saobraćajnoj nesreći koja se večeras oko 20.00 sati dogodila na magistralnoj cesti M6 Stolac-Čapljina, u mjestu Bobanovo Selo smrtno je stradala jedna osoba.

Kako je za "Avaz" potvrdila Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, putničko motorno vozilo je udarilo pješaka.

- Na mjesto događaja izašla je ekipa Hitne medicinske pomoći, čiji je liječnik potvrdio smrt pješaka - kazala je Miloš.

Saobraćaj je na navedenoj dionici ceste u potpunosti obustavljen, a više informacija bit će poznato nakon uviđaja koji se obavlja pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

# MUP HNK
# STOLAC
# ČAPLJINA
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