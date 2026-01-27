Bačena bomba na ugostiteljski objekat u Sarajevu

U Alipašinoj ulici u Sarajevu jučer ujutro u 6:25 bačena je bomba na ugostiteljski objekat.

- Dana 26.01.2026. godine u 06,25 sati, obaviještena je PU Centar da je u ulici Alipašina, općina Centar, došlo do oštećenja portala poslovnog subjekta, usljed aktiviranja nepoznatog eksplozivnog sredstva. Izlaskom na lice mjesta policijski službenici su uočili oštećenja na navedenom objektu. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo Izazivanje opće opasnosti (član 323. KZ FBiH). Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, koji nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela - naveli su iz MUP-a KS.