Predložen jednomjesečni pritvor vozaču tramvaja

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti, potvrdila je Azra Bavčić, portparolka Tužilaštva KS.

Podsjećamo, on je sinoć predat u nadležnost Tužilaštva KS.