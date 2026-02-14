Predložen jednomjesečni pritvor vozaču tramvaja

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću.
Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti, potvrdila je Azra Bavčić, portparolka Tužilaštva KS.
Podsjećamo, on je sinoć predat u nadležnost Tužilaštva KS.
Sinoć je iz Tužilaštva KS saopćeno da će Kasapović biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku nakon što ga ispita postupajući tužilac odlučit će o daljim mjerama.
- Istovremeno, intenzivno se poduzimaju i druge provjere od značaja za istragu. Danas je izuzeta određena dokumentacija iz GRAS-a, urađen uviđaj tramvaja uz prisustvo vještaka mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke kojim su rukovodili tužioci Tužilaštva KS – potvrdila je sinoć portparolka Tužilaštva KS.
Također, podsjetimo da je u nesreći smrtno stradao Erdoan Morankić iz Brčkog koji je bio student u Sarajevu.