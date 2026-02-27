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Požar u Velikoj Kladuši: Gori napušteni objekat

U petak navečer izbio je požar u unutrašnjosti Starog hotela u Velikoj Kladuši

Požar u Velikoj Kladuši. Radio Velika Kladuša

M. Až.

27.2.2026

U petak navečer izbio je požar u unutrašnjosti Starog hotela u Velikoj Kladuši, pri čemu je pričinjena materijalna šteta.

Na terenu su pripadnici vatrogasne jedinice koji rade na lokalizaciji i utvrđivanju izvora vatre, dok su na mjestu događaja prisutni i službenici Policijske stanice Velika Kladuša, prenosi Radio Velika Kladuša.

Riječ je o napuštenom objektu u kojem je ranije poslovao i ugostiteljski sadržaj smješten u prizemlju zgrade.

Prema nezvaničnim informacijama, u ovom požaru nije bilo povrijeđenih osoba.

# POŽAR
# VELIKA KLADUŠA
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