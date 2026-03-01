Verbalno napadnut sveštenik u Hercegovini

U Jablanici je danas održana sveta misa za sve poginule i preminule logoraše logora "Muzej u Jablanici i 32. godišnjica njenog raspuštanja.

Kako piše RTV HB, uoči misnog slavlja dvojica nepoznatih počinitelja su verbalno napali katoličkog svećenika i druge osobe koje su tu bile, nazivaju ga "ustašom".

Događaj je prijavljen nadležnim policijskim tijelima te je u toku vršenje uviđaja i rasvjetljavanje nemilog događaja.

Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred "Muzeja" za sve poginule i preminule logoraše, nakon čega je služena sveta misa u župnoj crkvi u Jablanici.