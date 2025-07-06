Saobraćajna nesreća između Mostara i Jablanice: Povrijeđene dvije osobe

Na magistralnom putu M-17, u mjestu Željuša kod Mostara, dogodila se saobraćajna nesreća koja je izazvala velike kolone vozila i zastoje u oba smjera.

Prema informacijama s terena, u nesreći su povrijeđene dvije osobe, a na mjesto događaja upućena je Hitna pomoć. Stepen povreda zasad nije poznat.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđeno je da je došlo do nesreće i da je uviđaj u toku.

Saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno, a vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje dok traje intervencija nadležnih službi.