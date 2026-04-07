Nesreća u Gojakovićima: Sudarila se dva vozila

U Gojakovićima je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama.

Zbog nesreće saobraćaj na ovoj dionici odvija se usporeno.

Na mjestu nesreće u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o okolnostima pod kojima se udes dogodio.