Nesreća u Gojakovićima: Sudarila se dva vozila

U Gojakovićima je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
UVIĐAJ U TOKU
Zbog nesreće saobraćaj na ovoj dionici odvija se usporeno
Nesreća u Gojakovićima. E. Trako/Avaz
U Gojakovićima je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.
Uviđaj u toku. E. Trako/Avaz
Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama.
Zbog nesreće saobraćaj na ovoj dionici odvija se usporeno.
Na mjestu nesreće u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o okolnostima pod kojima se udes dogodio.
KO JE KRIV ZA SMRT HAMENEIJA
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH