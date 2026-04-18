Pucnjava u Kijevu: Ima mrtvih, velika drama na ulicama

U Holosijivskom okrugu u Kijevu, nepoznati napadač otvorio je vatru na ljude, nakon čega su nadležni organi hitno reagovali i pokrenuli specijalnu operaciju za hapšenje osumnjičenog.

Prema preliminarnim podacima, jedna osoba je preminula, dok je nekoliko drugih ranjeno.

Tačan broj povrijeđenih se još uvijek utvrđuje. Na lice mjesta su upućene policijske snage i specijalne jedinice KORD.