Pretres kuće u Vitezu: Pronađen kilogram speeda

Policijski službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga PU Travnik i službenici PS Vitez pronašli su u Vitezu u ponovnom pretresu kuće i pomoćnog objekta koje koristi D.B. (1998.) iz Viteza oko kilogram opojne droge "speed".

Pretres je izvršen 21. aprila oko 14.30 sati na osnovu naredbe Općinskog suda u Travniku.

Kako se dodaje, "prilikom pretresa pronađena je veća količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom i načinom pakiranja asocira na opojnu drogu speed ukupne mase oko jedan kilogram".

U saradnji s nadležnim kantonalnim tužilaštvom, protiv osumnjičenika se poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje.