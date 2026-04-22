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AKCIJA MUP-A SBK

Pretres kuće u Vitezu: Pronađen kilogram speeda

U saradnji s nadležnim kantonalnim tužilaštvom, protiv osumnjičenika se poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje.

Pronađena droga. MUP SBK

FENA

22.4.2026

Policijski službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga PU Travnik i službenici PS Vitez pronašli su u Vitezu u ponovnom pretresu kuće i pomoćnog objekta koje koristi D.B. (1998.) iz Viteza oko kilogram opojne droge "speed".

Pretres je izvršen 21. aprila oko 14.30 sati na osnovu naredbe Općinskog suda u Travniku.

Kako se dodaje, "prilikom pretresa pronađena je veća količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom i načinom pakiranja asocira na opojnu drogu speed ukupne mase oko jedan kilogram".

U saradnji s nadležnim kantonalnim tužilaštvom, protiv osumnjičenika se poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje.

# MUP SBK
# VITEZ
# SPEED
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