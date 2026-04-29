Prilikom bijega od policije Bugojanac odbacio 31 paketić speeda

Bugojanska policija uhapsila je muškarca (33) koji je prilikom bijega od policije od sebe odbacio 31 paketić bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "speed", ukupne mase oko 1 kilograma.

Kako su izvijestili iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, M.Ć. (1993.) iz Bugojna pronađen je i uhapšen nakon što je u utorak poslijepodne u mjestu Vesela, općina Bugojno, pokušao pobjeći policijskim službenicima Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga PU Bugojno.

Prilikom bijega od sebe je odbacio 31 paketić bijele praškaste materije koja svojim izgledom i načinom pakiranja asocira na opojnu drogu "speed" ukupne mase oko 1 kilogram.

Droga je bila upakirana i pripremljena za daljnju distribuciju, tzv. uličnu prodaju.

U nastavku policijskih aktivnosti, muškarac je istog dana, u večernjim satima, pronađen i lišen slobode.

U suradnji s nadležnim kantonalnim tužiteljstvom poduzete su sve zakonom propisane mjere i radnje, dodaju iz MUP-a.