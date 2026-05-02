Jeziva nesreća: Utopilo se trogodišnje dijete

U jednom naselju u Kotoru danas se dogodila tragedija kada je, prema nezvaničnim informacijama, došlo do utapanja trogodišnjeg djeteta.

- Riječ je o nesretnom slučaju, nastradalo je dijete starosti tri godine - nezvanično je potvrđeno za RINU od strane stanovnika Kotora.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu poznate javnosti, a nadležne institucije se još nisu oglasile povodom ovog tragičnog događaja.

Policija je na licu mjesta obavila uviđaj, nakon čega je započet dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti slučaja.