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TRAGEDIJA

Jeziva nesreća: Utopilo se trogodišnje dijete

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu poznate javnosti

MUP Crne Gore. Facebook

M. Až.

2.5.2026

U jednom naselju u Kotoru danas se dogodila tragedija kada je, prema nezvaničnim informacijama, došlo do utapanja trogodišnjeg djeteta.

- Riječ je o nesretnom slučaju, nastradalo je dijete starosti tri godine - nezvanično je potvrđeno za RINU od strane stanovnika Kotora.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu poznate javnosti, a nadležne institucije se još nisu oglasile povodom ovog tragičnog događaja.

Policija je na licu mjesta obavila uviđaj, nakon čega je započet dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti slučaja.

# KOTOR
# CRNA GORA
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