Policija traži ovog muškarca

Splitska policija objavila je fotografije muškarca za kojeg se pretpostavlja da ima saznanja o krivičnom djelu prijetnje novinaru, koje se dogodilo u Splitu 7. maja 2026. godine.

Molba građanima

Policija moli građane za pomoć u utvrđivanju identiteta muškarca, saopštila je PU splitsko-dalmatinska.

Djelo je okarakterizovano kao prijetnja prema članu 139. stavku 3. Krivičnog zakona. Policija vjeruje kako bi muškarac s fotografija mogao imati važne informacije o cijelom slučaju.

Kako dojaviti informacije

Policija poziva građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografija, to jave pozivom na broj telefona 192.

Informacije je moguće dostaviti i putem e-mail adrese [email protected], a iz policije naglašavaju kako se dojave mogu uputiti i anonimno