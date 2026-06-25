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"AVAZ" SAZNAJE

Nesreća kod RTV doma: Navijač ispao iz automobila?

Jedna osoba je povrijeđena i prebačena na ukazivanje ljekarske pomoći

MUP KS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

25.6.2026

Nakon pobjede fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom, u Sarajevu je nastalo veliko slavlje na ulicama grada, a brojni navijači izašli su kako bi proslavili uspjeh "Zmajeva". U pojedinim dijelovima grada formirane su i nepregledne kolone vozila.

Kod RTV doma došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđena jedna osoba, saznaje "Avaz".

- Jedna osoba je povrijeđena i prebačena na ukazivanje ljekarske pomoći – potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

Prema nezvaničnim informacijama, navodno je riječ o navijaču koji je ispao iz vozila tokom vožnje u koloni.

Više informacija bit će poznato nakon okončanja policijskog uviđaja.

# NESREĆA
# SARAJEVO
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