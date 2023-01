Bogučanin i Drakul ostaju u pritvoru i naredna dva mjeseca

Sud Bosne i Hercegovine je odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za produženje pritvora donio rješenje kojim je osumnjičenima Amelu Bogučaninu i Bojanu Drakulu produžen pritvor za naredna dva mjeseca, zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga predviđenih članom 132. stav 1. tačka a), b) i c) ZKPBiH, a koji pritvor po ovom rješenju može trajati do 13.3.2023. ili do nove odluke Suda.

- Osumnjičenima je pritvor određen zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. KZBiH, a zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga iz člana 132. stav 1. tačke a), b) i c) ZKPBiH, odnosno zbog opasnosti od bjekstva, bojazni da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i tragove važne za krivični postupak, utjecati na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo- saopćeno je iz Suda BiH.