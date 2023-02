Pokrenut postupak protiv imama zbog "širenja mržnje prema SPC"

MUP RS informirao je Okružno javno tužilaštvo Prijedor o govoru mržnje.

Policijski službenici PU Prijedor su po saznanju o postojanju video snimka u kojem vjerski službenik iz Kozarca širi govor mržnje i iznosi niz uvreda na račun SPC obavjestili Okružno javno tužilaštvo Prijedor i u skladu s tim preduzimaju se mjere i radnje cilju dokumentovanja navedenog.

Nadležno tužilaštvo

Za davanje više informacija nadležno je Okružno javno tužilaštvo Prijedor, saopćeno je iz MUP-a RS.

Podsjećamo, govor glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice u Kozarcu kod Prijedora, Amira efendije Mahića objavljen na YouTubeu i on je ocijenjen skandaloznim, a uskoro je postao privatan i ne može mu se pristupiti na YouTubeu.

"Začeta sekta"

U govoru, baš na dan Svetog save, kojeg poštuju pravoslavci, imam je rekao:

- Šta je s druge strane, iz ugla pravoslavaca iz drugih dijelova svijeta, taj čovjek? To je čovjek na čijem učenju i ideologiji je začeta jedna sekta, koju mi ovdje dobro poznajemo. To je srpska pravoslavna sekta. To je u osnovi sektaško učenje pravoslavlja koje nema sa izvornim hrišćanskim i pravoslavnim učenjem osnovne poveznice koje bi trebalo da ima.

Dodao je i da:

- S druge strane je utemeljenje na fašizmu.