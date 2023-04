Osumnjičen za učešće u ubistvu Eskobara: Marku Pjanoviću produžen pritvor

Rješenjem Suda BiH produžen je privremeni pritvor potraživanom Marku Pjanoviću iz Brčkog, kojeg potražuje Srbija zbog sumnje da je umiješan u ubistvo Ranka Radoševića Eskobara (54) u Beogradu.

Kobni sastanak

Pritvor Pjanoviću može trajati do dostavljanja molbe za izručenje i ekstradicione dokumentacije iz Srbije ili do nove odluke Suda BiH, a najduže 40 dana, računajući od dana hapšenja, odnosno od 15. marta do 23. aprila ove godine, potvrđeno je za "Avaz" iz Suda BiH.

Marko Pjanović, vođa Partizanovih navijača iz Brčkog koji je uhapšen u Bijeljini na osnovu potjernice Interpola Beograd, a zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Eskobara 9. marta u Rušnju, ranije se izjasnio da ne želi biti izručen Srbiji.

Za sada nije poznato koja je tačno bila uloga Pjanovića u ubistvu Eskobara, a prema pisanju srbijanskih medija, on je, zajedno s Azrom Šabanović iz Brčkog, a koja je uhapšena u Sarajevu, Eskobara namamio na sastanak na koji su došle ubice.

Privedeni izvršioci

U Beogradu su uhapšeni izvršioci Stefan Z. (28) i Luka V. (26), koji su na Petlovom Brdu zapalili Golf kojim su se dovezli. S njima je uhapšena i jedna maloljetnica (17), a sumnja se da su radili po nalogu pripadnika „kavačkog klana“.

Azri Šabanović je nedavno Sud BiH produžio privremeni pritvor za naredna 22 dana. Ona je na ročištu u Sudu BiH ranije potvrdila da je u Beogradu bila do 7. marta, ali nije precizirala razloge svog boravka.