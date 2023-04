Kerumov rođak zločinačkoj organizaciji bio glavni nabavljač oružja: Način na koji je "pao" bizaran

USKOK je prije nekoliko dana podignutom optužnicom protiv sedmeročlane zločinačke organizacije na čelu s Marko Grzunovom (42) iz Zagreba, a u kojoj se još nalaze i njegovi sugrađani, bivši nogometaš Ivan Stilinović (30), nekadašnji rukometni reprezentativac Tomislav Klajić (31), Amer Draganović (32), Tomislav Drmić (30) i Mario Gavran (38) te Josip Kerum (33) iz Splita, sin Jure Keruma i nećak bivšeg splitskoga gradonačelnika i saborskog zastupnika Željka Keruma, navedenu grupu optužio za nabavljanje i preprodaju velikih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu, pri čemu su zaradili najmanje 1,3 miliona eura.

Pozabavit ćemo se ulogom mladog Keruma koji je, po rezultatima istrage, bio glavni čovjek za nabavu i preprodaju oružja, piše Slobodna Dalmacija. Josip Kerum i Tomislav Drmić jedini nedostupni istražiteljima, određen im je istražni zatvor, nalaze se u bijegu te je USKOK za njih zatražio suđenje u odsutnosti.

Prodavali sve do Italije

Mladi Kerum nije pronađen na svojoj adresi prebivališta niti je, navodi u optužnici USKOK, “s imenovanim bilo moguće uspostaviti kontakt, kako preko članova njegove obitelji, tako i njemu bliskih osoba”. Rezultata nije dala niti tuzemna i međunarodna potjernica, ali ni evropski nalog za hapšenje.

Drmić je, ipak, temeljem potjernice bio uhapšen u BiH te se protivio izručenju, nakon čega je pušten na slobodu uz mjere opreza. Hrvatskoj do danas nije izručen.

Dakle, Kerum se tereti da je bio dio organizacije na čelu s Grzunovom i Drmićem koja je najkasnije od 21. maja 2020. pa do 18. avgusta 2022. godine u Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji te na području Slovenije i Italije nabavljala, prevozila i prodavala oružje i streljivo.

Grzunov je bio zadužen za pronalazak kupaca, pregovore s kupcima oko cijena te koordinaciju dostave, Drmić za finansiranje nabavke oružja i streljiva, njihovo preuzimanje te pronalazak vozača za prijevoz, Gavran za preuzimanje, prijevoz i predaju oružja i streljiva te novca, a Kerum za nabavljanje potrebnog oružja i streljiva te osiguranje njihova preuzimanja preko njemu bliskih osoba za koje se još ne zna ko su.

Tako je jednom, po USKOK-u, Grzunov zatražio ponudu dostupnog oružja i cijene od Drmića koji se obratio Kerumu. Ovaj je nakon pregovora poslao ponudu da će za 18 hiljada eura prodati 20 kalašnjikova, jednu pušku AK-74, tri puške Heckler G3, tri automatske puške FN FAL, puškomitraljez, dvije puške CZ te malokalibarski automat s prigušivačem.

Kad je ponuda prihvaćena, Drmić šalje Gavrana prema Splitu da oružje i streljivo preuzme i plati “robu”. Kerum na sastanak 11./12. juna 2020. godine šalje nepoznate osobe koje Gavranu daju oružje, a ovaj to vozi u Zagreb.

Kad je Grzunov preko kriptirane aplikacije uvjerio nepoznatog kupca u kvalitetu i kvantitetu naručenog oružja te dogovorio mjesto isporuke i cijenu, Gavran je s kamionom otišao u Italiju, ostavio oružje i uzeo 50.000 eura, koji su kasnije raspodijeljeni unutar ekipe.

Obračun na Kopaoniku

U drugom je slučaju, 28. i 29. juna 2020., u najmanje dva navrata Kerum Drmiću poslao ponudu za prodaju ukupno 25 komada oružja, i to automatskih puški, puškomitraljeza, strojnica i snajpera te tri zolje po cijeni od 400 eura za svako oružje, jurišnu pušku CZ s prigušivačem za 1.000 eura, pištolj Berettu M70 za 1.300 eura i pištolj Colt 1911 za 2.000 eura.

Istraga je utvrdila da se Kerum u komunikaciji na platformi SkyECC koristio PIN-om D95BCD te imenom “Zdenka arms”, a vrlo je zanimljivo kako su istražitelji shvatili o kome se radi.

Naime, 9. januara 2021. zabilježili su komunikaciju s nepoznatom osobom u kojoj “Zdenka arms” navodi da su novinari napisali “gluposti” te da ima samo dva šava na glavi i malo modro ispod oka.

Drugom zasad nepoznatom korisniku aplikacije istog dana piše kako se u Srbiji, zajedno s još jednom osobom, potukao sa njih četiri na Kopaoniku, te da je kao posljedicu te tučnjave morao šivati glavu, dok je “ovaj drugi”, s kojim je bio u društvu, slomio nos.

- Uvidom u otvorene izvore pronađen je članak na internetskim stranicama Jutarnji.hr, objavljen 1. januara 2021., u kojem se navodi da je u prvim satima Nove godine došlo do velike tučnjave u kojoj je učestvovao rođak Željka Keruma - Josip Kerum, čije se društvo potuklo s grupom Crnogoraca te su nakon te tučnjave Josip Kerum i njegov prijatelj završili u KC Novi Pazar s “razbijenim glavama” - utvrdili su istražitelji.

Nadalje, 3. jula iste godine u kontaktu s jednim korisnikom na aplikaciji, Kerum navodi da je odslužio za oružje te da je prije koji mjesec osuđen na uslov. Policija je utvrdila da je Kerum osuđen za krivično djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz 2016. te da mu je od 15. decembra 2018. do 8. jula 2019. boravište bio splitski zatvor.

Istražitelji su pronašli i članak u kojem se navodi da Josip Kerum ipak neće u zatvor zbog posjedovanja 11 automatskih i dvije poluautomatske puške, deset pištolja i dva revolvera, uz više od 13.000 metaka koje je držao u kući na Čiovu budući da je presuda splitskog suda u maju 2020. godine pravomoćno preinačena na uslovnu osudu od godinu dana s rokom kušnje od tri godine.

Prekršaj u Passatu

Kerum je 2017. godine, podsjetimo, bio osuđen i na zagrebačkom Općinskom krivičnom sudu na godinu dana zbog prevoženja 15 kg marihuane, a tada je kazao, uz ostalo, da se iskreno kaje i da mu je to bio “prvi put da se susreće s nečim ovakvim i da ne pripada tom svijetu”.

- Valja navesti da je pronađena materijalna dokumentacija (uz ostalo popisi kupaca i e-mail adrese- op.a) te predmeti na adresi prebivališta okrivljenog Josipa Keruma ukazala na to da on ima svu logističku pripremu i kanale za nabavu oružja, da raspolaže enormno velikim količinama oružja, da se prodajom, i to pod nazivom “Zdenka Arms”, što mu je bio i nadimak na aplikaciji/platformi SkyECC, bavi konstantno te da preprodajom ostvaruje dobit....

Osim toga, nesporno je utvrđena i povezanost Keruma s Tomislavom Drmićem, čiji je nadimak “Drma”, s oznakom PIN-a kojim se imenovani koristi na platformi/aplikaciji SkyECC, pronađen zapisan na adresi prebivališta - utvrdili su istražitelji.

Dodatni znak da se zaista radi o mladom Kerumu bilo im je i to što je 7. juna 2020. u komunikaciji naveo da je “prijateljici” posudio automobil marke Passat, a uvidom u sistem nadzora državne granice utvrđeno je da je Kerum tokom 2020. u više navrata prelazio državnu granicu u vozilu splitskih registarskih oznaka “VW Passat” sive boje i da je baš u tom vozilu evidentiran kao počinitelj prometnog prekršaja.