Policija u Brčkom uhapsila muškarca iz Tuzle zbog amfetamina

U sklopu kontinuiranih planskih aktivnosti koje Policija Brčko distrikta BiH provodi s ciljem sprečavanja i suzbijanja organizovanog kriminaliteta, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, policijski službenici su lišili slobode lice A.S., rođenog 1999. godine u Tuzli, gdje je i nastanjen, saopćeno je iz Policije Brčko distrikta BiH.

Policijski službenici su 08. maja 2023. godine, postupajući prema naredbi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH u periodu od 21:40 do 22:30 sati izvršili pretres lica A.S. i njegovog putničkog motornog vozila. Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu biti korišteni u krivičnom postupku, i to: jedan tablet s tragovima bijele kremaste materije, jedan telefonski aparat marke „iPhone 6”, jedna metalna palica na razvlačenje i jedan pvc paket s bijelom kremastom materijom koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „Amfetamin speed”.

Po završetku pretresa lice A.S. privedeno je u prostorije Policije Brčko distrikta BiH, te je nad njim izvršena kriminalistička obrada, nakon čega je lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 232. stav (1) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH. Preliminarnim vještačenjem utvrđeno je da je riječ o opojnoj drogi „Amfetamin speed” bruto mase 19,572 grama.

- Protiv navedenog lica će zbog osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu Tužilaštvu Brčko distrikta BiH biti upućen Izvještaj - navedeno je iz Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.