Odbrana Bojića tvrdi da je upitan nastavak suđenja Zeljkoviću i ostalima naredne sedmice

Suđenje Branislavu Zeljkoviću, bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo RS i još četvorici optuženih za krivična djela zloupotrebe položaja prilikom nabavki u toku pandemije koronavirusa, biće nastavljeno 22. maja, potvrđeno je iz Okružnog suda u Banjoj Luci.



Formalno gledano, proces će početi ispočetka, zbog činjenice da je posljednje ročište u ovom slučaju održano 13. maja, nakon čega je došlo do više odlaganja zbog zdravstvenog stanja drugooptuženog Slavke Bojića.

Za Detektor je iz Suda potvrđen nastavak suđenja, dok je Odbrana Bojića zatražila novu odgodu suđenja, s obzirom na to da se on nalazi na liječenju u Njemačkoj, nakon hirurškog zahvata.

Dostavljena medicinska dokumentacija

Advokat Dragan Tolimir kaže da je sudija Dragan Uletilović pvobitno odredio da se suđenje nastavi 15. maja, ali nakon što je dostavljena medicinska dokumentacija o Bojićevom zdravstvenom stanju, suđenje je prolongirano za 22. maj, bez obzira što se u dokumentaciji navodi da se liječenje mora nastaviti još najmanje šest sedmica.

- Ja sam Sud obavijestio da moj branjenik ne može prisustvovati suđenjima, tako da mislim da od nastavka suđenja u ovom trenutku nema ništa - rekao je Tolimir.

On dodaje da postoji pretpostavka da će doći do razdvajanja predmeta u odnosu na njegovog branjenika, ali još uvijek nema pouzdane informacije da će do toga i doći.

- Konstantovano je od strane klinike u Njemačkoj da je moj branjenik, dok je bio u pritvoru, imao dva moždana udara koja uopšte nisu dijagnostikovana od strane zdravstvenih ustanova u RS. Ja sam upozoravao više puta, još dok je bio u pritvoru, da postoje naznake da je pretrpio udar. Nisu se usuđivali ljekari ovdje i u Beogradu da ga operišu te je morao biti operisan u klinici u Njemačkoj - izjavio je Tolimir za Detektor.

Uz Zeljkovića i Bojića, optužnicom su obuhvaćeni i direktor firme “Promeding“ Laktaši Dragan Dubravac, direktor turističke agencije “Travel for fun“ Saša Marković, te bivši direktor “Sineks laboratorije“ Sani Crljić.

Oni su optuženi da su učinili brojne zloupotrebe u postupku javnih nabavki, tokom trajanja pandemije koronavirusa, a Marković i za davanje mita.

Nabavke maski

Bojić je direktor firme “Promeding”, koja je zajedno sa firmom “Procontrol“ iz Banje Luke, u vlasništvu četvrtooptuženog Dragana Dubravca, prema optužnici vršila nabavku maski za potrebu Instituta za javno zdravstvo RS.

Prema navodima optužnice, Institut je pomenute maske nabavljao po višestruko uvećanim cijenama od pomenutih firmi, a prema prethodnom dogovoru između Zeljkovića i ostalih optuženih.

Nastavak suđenja je planiran za 22. maj.