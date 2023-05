U zatvorskoj bolnici vještači se osumnjičeni Uroš za masakr u Mladenovcu: Utvrđuje se jedna stvar

Osumnjičeni Uroš B. (21) za ubistvo osam i ranjavanje četrnaest osoba u selima Malo Orašje i Duboni 4. maja ove godine prebačen je u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu.

Ukoliko psihijatrijsko vještačenje pokaže da osumnjičeni nije bio uračunljiv u trenutku pucnjave, njemu će biti izrečena - mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja, što u "prevodu" znači da kaznu neće izdržavati zatvorsku kaznu, nego će ostati u pomenutoj ustanovi.

Rad sa osumnjičenim

- Sa njim trenutno radi najjači tim neuropsihijatara u Srbiji, sudskih vještaka koji svojim posebnim metodama procenjuju njegovo psihičko stanje. Ono što je najvažnije sada je to da se ocjeni da li je on u trenutku kada je počinio zločin bio svjestan ili nije. Ukoliko se dokaže da nije, on će svoju kaznu najverovatnije u Specijalnoj zatvorskoj bolnici da odsluži. Ukoliko se dokaže da je bio svjestan, postupak je drugačiji. Kada sud izrekne mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja u ustanovi zatvorenog tipa, ona nema vremensko ograničenje ukoliko toj osobi zbog neuračunljivosti nije izrečena zatvorska kazna. U praksi ta kazna obično traje do kraja života i do sada se nije desilo da neko kome je izrečena ta mjera izađe iz zatvorske bolnice na slobodu. U slučajevima kada sud izriče i mjeru liječenja i zatvorsku kaznu, osuđenik se prvo upućuje na liječenje, a potom ostatak kazne izdržava u zatvoru - rečeno je iz Ministarstva pravde.

Lice prema kome se izvršava mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi podvrgava se psihijatrijskim i neurološkim pregledima, dopunskim kliničkim ispitivanjima, konsultativnim pregledima i intervencijama drugih medicinskih specijalnosti, prema njemu se primjenjuje psihofarmakoterapija, grupna i individualna psihoterapija, obavljaju se psihološka testiranja i socijalne ankete, sprovodi se radna i okupaciona terapija, medicinska rehabilitacija i resocijalizacija, kao i evaluacija rezultata liječenja.

Određen pritvor

Podsjetimo, Urošu je po nalogu Višeg suda u Beogradu određen pritvor do 30 dana.

Inače, Specijalna zatvorska bolnica se nalazi u sklopu Okružnog zatvora u Beograda, poznatijeg kao CZ. Na četvrtom spratu zgrade su dva odjeljenja psihijatrije, A i B, gdje se nalazi 65 posto onih pacijenata koji su počinili jedno ili više ubistava. Njima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja, koja ponekad može trajati i doživotno.

Uroš je na saslušanju, navodno, priznao zločin pod izgovorom "da su stvarali zavjeru protiv njega".