Novi detalji akcije spašavanja Hrvatice s Veleža: 100 spasilaca na terenu, mrak otežava akciju, žena je teško povrijeđena

Nakon što su helikopteri servisa RS, a potom i EUFOR-a bezuspješno pokušali doći do povrijeđene hrvatske državljanke na Veležu, započeta je teška, komplicirana i opasna operacija njenog spuštanja niz liticu. Ovu informaciju Avazu je potvrdio vođa akcije spašavanja Nadin Kevelj iz GSS Mostar.

- U toku je operacija spuštanja povrijedene. Litica je visoka oko 400 metara, a ona se nalazi negdje iznad polovine. U pitanju je vertikalna stijena, ali ljudi su tu spremni, obučeni su za to. Problem je sto je mrak pa to dugo traje, ali nadam se da ćemo uraditi to i da neće biti problema - kazao nam je Kevelj.

Povrijeđena je zadobila teške povrede, pothlađena je i dezorjentirana, ali je svjesna i spasioci očekuju da njeno stanje ostane stabilno.

- Ovdje je trenutno oko 100 ljudi, dolaze spasioci i mi ih šaljemo gore. Iz cijele su BiH, pogotovo iz Hercegovine - dodaje Kevelj.