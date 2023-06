Ifet Feraget: Predlagati novog vještaka na okolnosti potresa mozga bio je očajnički potez

Advokat Ifet Feraget koji zastupa porodicu Memić, nakon današnjeg ročišta na kojem su odbijeni prijedlozi odbrane Zijada Mutapa i Alise Ramić- Mutap, odgovarajući na pitanja novinara kazao je da je zadovoljan ovakvom odlukom Apelacionog vijeća Suda BiH.

Začudio me taj prijedlog odbrane

- Apsolutno sam zadovoljan ovakvom odlukom iako sam priželjkivao drugačiju, ali sam bio svjestan da u skladu sa zakonom ne može biti drugačija odluka i zato me i začudio taj prijedlog odbrane jer, kao što je predsjednik vijeća rekao, ovo je skraćena procesna forma, ovo nije glavni pretres, ovo je pretres pred Apelacionim vijećem gdje se samo otklanjaju bitne povrede. Ako je odbrana imala mogućnost da te vještake, Jasminku Dželilović-Vranić, Žarka Savića i Azru Alajbegović predloži u prvostepenom postupku onda je njihov problem zašto su to propustili tako da se taj nedostatak može pripisati odbrani i to se ne može otklanjati na pretresu pred Apelacionim odjeljenjem - naveo je advokat Feraget.