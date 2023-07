Miralem Merdić za "Avaz": Pretukli su me dva puta, pa se onda javno hvalili time, bojim se za svoju sigurnost

Nakon toga je upućen u Opću bolnicu u Tešnju, a konstatovane su mu teške tjelesne povrede. Navodi da je razlog za to priča o prosjačenju u Živinicama. Onda su novinara Miralema pretukli na ulici u večernjim satima. Počinilac tog gnusnog djela je Almir Omahić, tvrdi Merdić.

Kako je otkrio za portal "Avaza" prvo su ga 3. jula oko 15:30 u ulici Titova, u mjestu Jelah (Općina Tešanj), u ugostiteljskom objektu Doha, dvije osobe incijala O.M. rođenog 1997. godine i M.E. rođena 1993. godine iz Tešnja fizički napale.

Na Facebooku kruži video snimak njegovog premlaćivanja gdje se rodbina od počinilaca javno hvali tim činom.

- Ja sam prije par dana bio fizički napadnut, isto tako nisam bio svjestan da će se nešto takvo dogoditi. U jednom lokalu, jedna osoba prišla mi je s leđa i udarila me pepeljarom u glavu. Nisam izgubio svijest. Ustao sam da spasim svoje stvari koje su bile na stolu. Otišli su mi fotoaparat, tablet, mobitel. Sve je polupano. Na ruci mi se nalazi 20 šavova – izjavio je Miralem Merdić za portal „Avaza“, govoreći o prvom incidentu.

Nažalost to nije kraj fizičkom napadu na novinara iz Tešnja.

- Tu noć sam boravio u jednom restoranu. Večerao sasvim normalno ne slutivši ništa šta će se desiti. Krenuo sam kući, i rekao sebi da ću svratiti na benzinsku pumpu kako bih kupio cigarete i sladoled. Ušao sam u prostorije benzinske pumpe, ispred mene je bila djevojka koja je već završila svoju kupovinu. Taj manijak je mene vjerovatno pratio tu cijelu noć i čekao pogodan trenutak da nasrne na mene. Kada je vidio da sam na benzinskoj Mešić benz u Jelahu (u noći sa 7.7 na 8.7), izašao je iz vozila i prišao meni, uhvatio me za vrat i oborio me na pod. Meni je odmah bilo jasno šta slijedi čim sam se našao na podu. Opet sam se trudio sačuvati ruku koja je u gipsu, na kojoj se nalazi rada od 20 šavova. Da ne moram opet na operacioni stol, a taj manijak koji je mene napao, Almir Omahić je sve to uradio zbog punca od svoga brata.

"Kafanski kabadahija"

Taj punac koji je nedavno preminuo Taib Jašarević zvani Tajči, ja ću slobodno reći da je on bio kafanska kabadahija koja je više puta uradila ovu stvar što su uradili meni. Ja sam na svom ličnom profilu objavio njegovu osmrtnicu i napisao “kako će mnogi sada da odahnu” i to su mi zamjerili.

Iskreno bojim se za svoju sigurnost. Naravno da se bojim, kada se u par dana desi nekoliko slučajeva fizičkog napada na mene. Sve sam prijavio odmah Policijskoj stanici u Tešnju, ali sam se malo načekao, jer ova policijska stanica ima problem sa nedostatkom policijskih službenika gdje na površini na kojoj objezbjeđuju policijski službenici, i površina na kojoj stanuju građani ovog grada, sigurno nedostaje više od 30 uniformisanih policijskih službenika - naveo je Merdić za portal "Avaza".