Muriz Memić za "Avaz": Ne može biti jače Alisino "ne sjećam se" od svih dokaza

U porodici Memić vlada velika nervoza pred sutrašnje izricanje presude Apelacionog vijeća Suda BiH u predmetu protiv Zijada Mutapa, Alise Ramić (ranije Mutap), Hasana Dupovca, Josipa Barića i Muamera Ožegovića, koji se terete za prikrivanje u vezi sa stradanjem Dženana Memića u februaru 2016. godine u Velikoj aleji na Ilidži.

Dug period

- Bogami, ima nervoze, iako očekujemo da to sve bude uredu. Ja kažem da ne može biti jače Alisino „ne sjećam se“ od svih drugih dokaza. Ako se to desi, onda je to katastrofa, onda je narod izgubio, ne samo Muriz nego i sav narod. Nadam se u pravednost Suda, da konačno budu okrivljeni, jer oni su ti koji su to radili. Dženana nema, to je jasno, dokazi pokazuju ko je bio na licu mjesta, ko je šta radio. Ne znam ko je treći, ako oni nisu - kazao je na početku razgovora za „Avaz“ Muriz Memić, otac stradalog Dženana.

Prošlo je sedam i po godina od događaja i, kako kaže Memić, bilo je mučno, bilo je svega.

- Valjalo je i dovde doći, jer to bi davno bila zatvorena knjiga, bila bi saobraćajna nesreća, ali uspjeli smo, makar, dokazati šta se dešavalo. Imamo tri presude koje niko ne može pobiti, koje su pravomoćne... Sada očekujemo i ovu - govori Memić.

Napomenuo je da je istraga koju vodi Tužilaštvo BiH o ubistvu njegovog sina Dženana već u poodmakloj fazi.

- Istraga za ubistvo ide, daleko je otišla, to govori da Tužilaštvo neće stati, da ipak moramo doći do kraja, da neko ne može ući u sudnicu i reći: “Ne sjećam se“ i da mu to prođe. Imamo lažno svjedočenje, imamo pomoć učiniocu, sve je to dokazano. Vidjet ćemo kako će Sud sve to tumačiti. Nadam se najboljem, svi iščekujemo, narod zove, zaustavljaju me na ulici, svi iščekuju presudu, ne samo ja - napominje otac.

Juli presudan

Interesantno je da je ovo treća presuda koja će biti izrečena u julu.

- Prva je bila na Kantonalnom sudu Sarajevo 16. jula 2018. godine, na Vrhovnom sudu Federacije BiH 27. jula 2021. i sad ova 21. jula. Ništa više neće biti isto, vidjet ćemo u petak hoće li biti pravde u ovoj državi ili neće, jer poslije toga ne bi trebalo biti ništa isto - zaključuje Muriz Memić.

Dupovac sebe ukopao

- Najviše boli to kako advokati optuženih izvrću riječi, kako pokušavaju obmanuti javnost nakon toliko godina, to mi nije jasno. U sudnici, u završnim riječima, kažu da je korišten snimak Hasana Dupovca, a dokumenti pokazuju da nikada nije korišten. Kako je korišten kad Hasan kaže da nikad nije realizirao naredbu. Kasnije su, 7. aprila, ponovo skidani snimci koji su korišteni, ali oni izvrću i zbunjuju javnost. Dupovac negira da je ikako bio u dvorištu Šerifa Konjevića i na kraju, kad je Šerif svjedočio, on ga pita: „Jesmo li s Vašeg telefona zvali našeg zajedničkog prijatelja“ i njega njegov advokat vuče da sjedne. Znači, sam je sebe ukopao - kaže Memić.