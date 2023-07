Đugum ostao sam na optuženičkoj klupi, javnost isključena tokom svjedočenja oštećene za prostituciju u Mostaru

Adnan Šljivić (37) i Alen Fale (32), članovi grupe optužene za organizirani kriminal, koju je predvodio Sado Đugum (45), nagodili su se s Tužilaštvom Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema Sporazumu o priznanju krivice, prihvatili su zatvorske kazne u trajanju od godinu i po za Šljivića i tri godine za Falu.



To je danas izneseno u nastavku suđenja ovoj grupi optuženoj za organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelima izazivanje opće opasnosti, oštećenje tuđe stvari, podstrekivanje na ubistvo, iznuda, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, koja su počinili od 2019. do avgusta 2021.godine. Među krivičnim djelima koja su navedena u optužnici su i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija te neovlaštena nabavka, držanje ili prodaja bitnih dijelova za oružje.

Sudsko vijeće kojim predsjedava Danijela Dalipagić-Rizvanović, a u čijem su sastavu Elis Sultanić i Merima Ćatić su konstatirali da se sudski postupak u odnosu na njih razdvaja. Također, to se odnosi i na Ismetu Vrcu zvanog Hipa (63), optuženog za nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari i Armina Pajića (47) koji se teretio za pomaganje u izvršenju krivičnog djela izazivanja opće opasnosti, budući da su se i njih dvojica nagodili za blaže zatvorske kazne. Vrce je, prema Sporazumu, prihvatio kaznu zatvora u trajanju od godinu, a Pajić uvjetno od šest mjeseci s rokom kušnje od godinu i po.

Đugum je tako danas ostao sam na optuženičkoj klupi. Na današnjem ročištu su saslušani svjedoci optužbe u vezi s krivičnim djelima navođenje na prostituciju i trgovina ljudima za koje je optužen , isključivo, Đugum, a koja se odnose na period od 2012. godine, kada je on, prema navodima optužnice upoznao tada maloljetnu S.H. te je, zapravo, kao 14-godišnju djevojčicu navodio i poticao na pružanje seksualnih usluga sve do 2013.godine, kada ju je otac pronašao i vratio kući. Također, to se ponovilo i tri godine kasnije, kada ona ni tada nije bila punoljetna, a koju je uz povremenu upotrebu sile, opojnih droga i alkohola doveo u stanje potčinjenosti i ovisnosti, osiguravajući joj lažne identitete, dogovarao cijenu, mjesto i vrstu pružanja seksualnih usluga.

Najprije su svjedočila dvojica braće, Amel i Aldin T., u čijoj je porodičnoj kući S.H. stanovala kao podstanar. Obojica su kazali da poznaju Đuguma, kao i da im je poznato to da se s S.H. s njim družila te da je dolazio po nju skupocjenim automobilima nedaleko od kuće. Ona im je govorila kako je ona Đugumova djevojka, a naveli su da u kuću nije dovodila muškarce.

Na upit Đugumovih branilaca, kazali su kako nije imala ograničenu slobodu kretanja.