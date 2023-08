Hronologija nezapamćenog zločina u BiH: Ovako je izgledao krvavi pir Sulejmanovića

- Žena je trebalo samo da shvati ozbiljnost i to je to. Ubio sam još dva dušmana. I to je to. Beba je na sigurnom. Ubio sam još dva dušmana, oca i sina, kako su mi samo naletili - rekao je u drugom lajvu na Instagramu.

Imenovao je i žrtve.

- Ja ljudima govorim, niko ne shvata ozbiljno. Nisam balavac, da me neko provjerava, ko god me je prijavio policiji, nije dobro prošao. Možda nekog nisam stigao, sad je kraj. Ovo je tuđa krv. Ubio sam Džengiza, ubio sam mu sina, ubio sam svoju ženu. Pobježe jedan u automobilu, nisam mogao da ga stignem - rekao je Sulejmanović koji je u svom krvavom pohodu ranio još tri osobe.

Blokada Gradačca

Nakon što je pomahnitali Nermin Sulejmanović u Gradačcu ubio tri osobe, grad je kompletno blokiran.

Na svakom ćošku bili su pripadnici specijalne policije.