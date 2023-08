Nizamine komšije: Bila je lijepa, šteta što je našla takvog čovjeka

Nizama Hećimović sahranjena je u blizini kuće u Mionici u kojoj žive njene majka i nana. Komšije ih, od kada se dogodio stravičan zločin rijetko viđaju, a sve ih je duboko potreslo ono što se dogodilo prije više od dvije sedmice, piše Telegraf.rs.

- Poznajem Nizaminu porodicu, sa njenim roditeljima znam se od djetinjstva. Njene majka i nana, od kad se sve desilo, gotovo da ne izlaze iz kuće. Ni sa kim ne razgovaraju - kaže komšija Nizamine porodice.

Dobra žena

Za Nizamu imaju samo riječi hvale, a sjećaju je se, kao i mnogi mještani Gradačca i okolnih sela, po izuzetnoj ljepoti.

- Nizama je bila dobra žena, mrava ne bi zgazila. Mnogo je bila lijepa. Prema svima je bila prijatna. Svi smo bili u šoku kada smo čuli šta se desilo. Dvije sedmice su prošle, a niko ne može da dođe sebi. Skrivala se kod tetke, a on ju je izvukao iz kuće i ubio... Užasno je to što je tako dobra i neiskvarena žena našla takvog čovjeka - dodaje.

Svima je teško i zbog Nizamine kćerke, koja je na tako užasan način ostala bez oba roditelja.

- Nizama ju je mnogo voljela, svi se sjećamo koliko su bili sretni kad se rodila. Žalosno je što će dijete odrastati bez roditelja. Čuli smo da će tetka iz Srebrenika da je usvoji. Žalost za takvu porodicu - kaže komšija.

Mirno mjesto

Gradačac je, kaže, mirno mjesto, svi se znaju. Ne pamte da se ikada dogodilo išta slično.

- Sve nas je to mnogo uznemirilo. Ne možemo da dođemo sebi. Svi su znali da je on problematičan, ali ovo niko nije očekivao. On je išao redom i obračunavao se sa svima sa kojima je imao problem. Tačno je znao u koga će da puca - dodaje komšija.

Još užasnije je, kaže on, što su njeno mučenje i ubistvo svi vidjeli uživo.

- Nadam se da to dijete jednog dana neće vidjeti te snimke, mnogi ih ovdje imaju - rekao je on.