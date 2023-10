Izudin Tahirović privremeno na slobodi dva mjeseca: Raščićev ubica dobio dopust zbog bolesti majke

Izudin Tahirović, koji je osuđen na 17 godina i šest mjeseci zatvora zbog ubistva Mirze Raščića, nalazi se na dopustu u trajanju od dva mjeseca, a koji mu je dodijelio Kantonalni sud Sarajevo, potvrdio je za “Avaz” Rusmir Isak, direktor Kaznenopopravnog zatvora Zenica, gdje Tahirović izdržava kaznu.



Teško stanje

- On je dobio prekid kazne, a koji je odobrio Kantonalni sud Sarajevo. On nije nikakve pogodnosti koristio kod nas, nije ih ni dobio, niti ih može ostvariti za tako kratko vrijeme, tako da mi kao Zavod nemamo nikakvu odgovornost što se tiče Tahirovića. On još nije odležao ni pola kazne - kazao je za “Avaz” direktor Isak.

Potvrdio je da je Tahirović dobio prekid kazne do 5. decembra 2023. godine.

Kako „Avaz“ saznaje, odluku o prekidu kazne nije donijelo Sudsko vijeće, kojim je predsjedavala sutkinja Indira Jahić, već Krivično vijeće Kantonalnog suda Sarajevo, u kojem je bilo troje drugih sudija.