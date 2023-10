Duško Tomić za "Avaz": Nisam prijetio ubistvom Davoru Dragičeviću, policija me još nije pozvala

Nakon što je Davor Dragičević , otac ubijenog Davida, prijavio advokata Duška Tomić policiji zbog prijetnji, Tomić je u izjavi za portal “Avaza” kazao da nije prijetio ubistvom Dragićeviću, te da ga policija još nije pozvala da da izjavu.



Oštećeni nemaju tajne

- To je bio disciplinski postupak po njegovoj, odnosno prijavi advokata Ifeta Ferageta prijavi. Međutim ja nisam dobio poziv za pripremno ročište, i nisam mogao ni predložiti materijalne dokaze. Feraget je podnio dvije disciplinske prijave, jednu u Hrvatskoj protiv Ante Nobila i u Advokatskoj komori u Sarajevu protiv mene, tvrdeći da smo mi izdali Davorovu tajnu. Ante Nobilo je oslobođen, zato što oštećeni nemaju tajne niti mogu imati bilo kakve tajne, jer oštećeni u krivičnom postupku moraju tražiti istinu i govoriti istinu, a optuženi i osumnjičeni imaju tajnu i ono što ti kažu, a oni mogu i lagati i petljati, to su tajne koje ne smiješ izdati. Ukoliko oštećeni izjavljuje laž i neistinu, a ti si tu pa ga pokrivaš i ti činiš krivično djelo. Iz tog razloga ne može biti tajna u krivičnom postupku na strani oštećenog. To je Nobilo dokazao, a evo naši malo kasnili i odabran je mladi tim i jučer kad smo došli utvrđeno je da moj poziv na ročište od prije mjesec nisam dobio - objašnjava Tomić za „Avaz“.

- Vijeće je vratilo poziciju u pripremno ročište pa su krenuli , a tu se Davor počeo protiviti „Neću ja da gubim vrijeme, to dugo traje". Tada smo predložili naše dokaze. Prvo smo predložili da se sasluša Milorad Dodik, a na okolnosti njegovoga saznanja i uključenja, jer je Davor govorio da ja i Nobilo radimo za Dodika i da smo ga izdali Dodiku i da nas Dodik plaća. I evo da pozovemo Dodika i pitamo s kim je on šetao Banjom Lukom, s nama ili sa Davorom - kaže Tomić za "Avaz".

Naljutio se i izašao napolje

Advokat Tomić navodi da je disciplinski Sud odredio da se sljedeći put sasluša tužilac Želimir Lepir, njegova supruga, Tomić i Dragičević.

- Davor je počeo da me vrijeđa „Pun si zla, sram te bilo, zapamtit ćeš ti mene". Rekao sam vijeću da ga upozori i rekao sam, „Davore ovdje smo da se utvrdi istina ko ti je ubio sina, evo da i ovu iskoristimo priliku da vidimo ko ti je ubio sina, a ti se protivš saslušanju svjedoka koje godinama prozivaš kako su ti ubili sina"- kaže Tomić i dodaje:

- Rekao sam mu „Mi smo ti otkazali punomoć jer si počeo da iznosiš neistine koje mi ne možemo pokrivati“. Saznao sam da si ti taj pripadnik vojske Radovana Karadžića i Ratka Mladića koja je pucala na ovaj grad i nemoj napadati grad koji sam branio. Rekao sam Davore ispred Tužilaštva BiH, postavio si šator i tu me vrijeđao i prijetio, i nazvao sam policiju i rekao: "Sklonite ga". Zatim si otišao na trg djece Sarajeva pa si tamo rekao da treba zapaliti grad i sve uništiti. A ti pred mojom curicom mene vrijeđaš, psuješ i prijetiš. On se naljutio i izašao napolje- tvrdi Tomić.

Kako navodi, nakon sat vremena dobio je informaciju da Davor tvrdi da mu je prijetio ubistvom.

- Rekao je da sam prijetio ubistvom, zapravo to nisam rekao, ali sam rekao da je on čovjek koji je sam sebe ubio na način kako se ponaša - tvrdi advokat Tomić.