Juka i General osuđeni na 14 godina zatvora zbog pokušaja ubistva

Za pokušaj ubistva C. Z. u Kantonalnom sudu u Zenici Jusuf Mević Juka i Edib Skopljak, zvani General, iz Tešnja nepravomoćno su osuđeni na 14 godina zatvora.

Bio dužan

Pojedinačno su osuđeni na po sedam godina zatvora, dok je Skopljak osuđen i za krivično djelo iz člana 52. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona, te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 7 godina i pet mjeseci.

Prema optužnici Tužilaštva ZDK-a, C. Z. je imao poslovne odnose i novčana potraživanja od oko 91.000 KM od Mevića. Naime, Mević je od C. Z. od 1. jula do 26. septembra 2020. pozajmio novac, a potom je Skopljaku za ubistvo C. Z. obećao nagradu od 20.000 KM, u namjeri da osujeti isplatu svojih dugovanja.

Mević je Skopljaku isplatio neutvrđen iznos novca, te je 11. oktobra 2020. putem svog mobitela dogovorio susret Skopljaka i C. Z. na Rostovu, kako bi se zajedno dovezli u Tešanj.

Skopljak je trebao namamiti C. Z. da mu pokaže kombajn i tu ga ubije. Skopljak se potom dovezao do kuće C. Z. u naselju Kaloševići, sjeo na mjesto suvozača i C. Z. rekao kuda da vozi sa namjerom da mu pokaže kombajn za koji je znao da ne postoji.

U toku vožnje na lokalnom, šumskom putu u mjestu Vrela, zaselak Komušanci, zatražio je od C. Z. da zaustavi vozilo kako bi obavio malu nuždu pored puta. Kada je C. Z. stao, Skopljak je ostavio otvorena vrata suvozača, udaljio se u obližnju šumu i iz prsluka izvadio lovački nož sa drvenom ručkom.

Čim se vratio u auto, zadao je jedan udarac u prsa C. Z, na što je oštećeni lijevom rukom uhvatio za sječivo noža, na koji način je zadobio ubodnu ranu u grudnu kost i reznu ranu u blizini ručnog zgloba. C. Z. i Skopljak su tokom naguravanja ispali iz vozila, a potom je, iako ranjen, C. Z. oteo nož od Skopljaka i tri puta ga ubo u lijevu natkoljenicu.

Kada ga je C. Z. savladao i oborio na tlo, sjeo mu je na stomak i rekao: “Šta ti je, šta ti je”, a ovaj mu odgovorio: “Tebi je sigurno Mević dužan neke pare pa je ovo naručio”, na šta mu je Skopljak rekao da mu je Mević platio da ga ubije.

Gasni pištolj

Nakon toga je C. Z, sjedeći na njegovom stomaku, pregledao prsluk koji je ovaj imao na sebi i u desnom džepu pronašao gasni pištolj, a potom je pozvao policiju. Mević je tog dana bio na službenom putu u Hrvatskoj.

Kada je nazvao C. Z. da provjeri šta se dešava, on mu je rekao da je živ i da je Skopljak s njim. Mević je u mjestu Krapina, u Hrvatskoj, ostavio otvoreno službeno vozilo firme “H. K.” uzevši svoje stvari i pobjegavši u Sloveniju. Kada je saznao da ga potražuje policija u BiH, 10. oktobra 2020. sam se prijavio u PS Tešanj.