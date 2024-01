Video / Pogledajte trenutak napada na novinara Mirzu Derviševića

Mirza Dervišević, novinar iz Brčkog i vlasnik portala Times.ba u petak je opet fizički napadnut, drugi put u posljednjih pet mjeseci.

Kako ističe u razgovoru za portal "Avaza", ovaj put je napadnut u centru Brčkog, u jednom od najpoznatijih restorana.

Kako se sve odigralo

- Tek sam došao u restoran, mirno sam stajao za šankom. Naručio sam piće i razgovarao sa prijateljima. Prije nego što sam uopšte uslužen, prišla je meni

nepoznata osoba, Bojan Radovanović. On me uz osmijeh u hodu preko šanka pitao "jesi li ti Mirza". Inače mi ljudi tako prilaze kada žele da se upoznaju sa mnom i porazgovaraju, ali ovaj put je bilo drugačije.

Radovanović je prišao uz osmijeh i riječi "pa gdje si ti Mirza", zatim je pružio ruku da se pozdravi sa mnom. Nakon što sam mu ljubazno pružio ruku, Radovanović me je sa dvije otvorene šake snažno udario u predjelu glave, odnosno u predjelu oba uha, vjerovatno sa ciljem kako bih ja zbog brzog podizanja krvnog pritiska pao na, tlo što se nije naravno desilo - započinje priču Dervišević.

Udarao ga uz prijetnje

Nakon što nije pao na tlo, kako nam objašnjava, Radovanović ga je uhvatio za džemper, privukao ga sebi i zatim ga udario nekoliko puta pesnicom u glavu.

- Udarao me uz riječi prijetnje "još jednom napiši bilo kakav tekst, ubit ću te sljedeći put, ubit ću te", a zatim mi je opsovao majku. Rukama sam zaštitio svoje lice i glavu te su ostali udarci bili uzaludni, jer su se nakon nekog vremena umiješali se i drugi gosti kako bi razdvojili Radovanovića od mene.

Najmanje tri čovjeka su preko mojih leđa pokušali odvojiti Radovanovića, bio sam totalno blokiran, nisam mogao ništa uraditi. Imao sam osjećaj da mi svi sjede na leđima, jer me Radovanović držao za džemper i udarao po glavi. Naravno nisam ni želio da neki otpor poseban pružim, jer me je bilo stid gostiju u restoranu. Ja nisam odgojen tako, bilo me stid njegove sramote - rekao je Dervišević za "Avaz".