Sudski vještak: Ubice iz Doboja su imale karakteristike sociopate i psihopate

Psiholog i sudski vještak Aleksandar Milić gostujući u ATV jutro, govorio je o svirepom ubistvu Saše Kulišića u Doboju.

Milić kaže da je nužno da se procijene okolnosti koje su prethodile ovom stravičnom zločinu.

- U ovom slučaju, ubistvo je planirano i ima dvoje saučesnika. Ovdje je nužno da se procijene okolnosti koje su ranije prethodile. Vidimo da se radi o velikoj razlici između Sašine supruge i ljubavnika. Baš ta razlika, je znak, da neko ima karakteristike koje mogu dovesti do problematičnog ponašanja. Zbog toga, neophodno je izvesti vještačenje. Kao druga stvar, potrebno je istražiti strukturu ličnosti kao i motive. U svakom slučaju, oni su to planirali. Međutim, vidi se koliko je to prozirno i naivno - rekao je Milić.

Sudski vještak kaže da su počinioci ovog teškog krivičnog djela imali karakteristike sociopate i psihopate, te da je takve znakove teško vidjeti "na prvu".

- To su osobe vođene egoizmom. Dakle, zadovoljavanje svojih potreba. Nagonski odnosi uticali su na to da se počini nešto ovako. Jer nagon ne može da izvrši uvid u sopstvenu situaciju. Prejaki nagoni, prejake emocije, egoizam, zasjenili su i ono malo inteligencije što su imali. Ti nagoni ne mogu da sagledaju posljedice, koje su katastrofalne. S obzirom da su to tako brutalno izveli, to govori da nemaju empatije prema žrtvi i porodicama - kaže Milić.