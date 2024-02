Detalji sa suđenja: U sudnici pušten razgovor u kojem Žižan brutalno prijeti svjedoku

Saslušanjem trojice vještaka pred Vijećem Kantonalnog suda u Sarajevu nastavljeno je suđenje Savi Marinkoviću, Aleksandru Macanu i Marku Trifkoviću Žižanu, optuženima za ubistvo pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića 26. oktobra 2018. godine na Alipašinom Polju.



Istražitelj SIPA-e Irhad Kos napravio je dva nalaza. Prvi se odnosi na vještačenje mobitela Marinkovićeve majke Vesne Marinković i njene bivše snahe Božane Savić.

Optuženi slao poruke

Izdvojena je viber komunikacija od 28. decembra 2018., gdje Božana obavještava Vesnu da je zvala Savu, ali da joj se ne javlja, te konstatira da nije ponio telefon. Vesna odgovara da je Sava govorio da će na put, te kasnije obavještava Božanu da se Sava javio i da je na Palama.

U sudnici je prikazana i komunikacija između Božane Savić i Save Marinkovića. On obavještava Božanu 1. januara 2019. da je ranjen Miloš Ostojić , a 2. januara da je umro, te da je on u kući kod Ostojića i da je sahrana sutradan, 3. januara 2019. Tužiteljica Šeila Heljić je pojasnila da su bazne stanice ovih datuma registrirale kriptovani telefon koji je koristio Sky aplikaciju, a za koji Tužilaštvo tvrdi da su ga koristili optuženi prilikom ubistva policajaca, evidentiran na područjima gdje se nalazio Marinković.

Optuženi Marinković je kazao da je slao poruke tolefonom koji nije kriptovan.

U drugom nalazu Kos je vještačio USB oduzet od Željka Primorca, a na njemu je snimljen razgovor od 29. jula 2020. između svjedoka Igora Šimića i optuženog Marka Trifkovića Žižana koji mu je brutalno prijetio nakon davanja iskaza u SIPA-i. U razgovor se uključivao i Marko Čepo.

Igor Šimić je potvrdio da je Žižan bio u Grudama u vrijeme kada je registriran kriptovani telefon.

Polupat ću ti sva vozila i glavu razbiti

- J..... ti svu djecu klošaru jedan. Jesi li ti svjestan šta si uradio. J.... ti majku šmekersku. Zovi na Palama koga hoćeš da vidim šta će biti . Polupat ću ti sva vozila i glavu razbiti. Mene murija ne plaši, a ti ćeš vidjeti kako ćeš proći - prijetio je ozmeđu ostalog Trifković.

Marinkovićev i Trifkovićev branilac su uložili prigovor relevantnosti na ovaj nalaz. Trifkovićev advokat Dražen Zubak je kazao da Žižan nije optužen za ugrožavanje sigurnosti.

Vještak Aziz Kovačević vještačio je dijelove vozila koji su pronađeni kod vikendice na Palama. Dijelovi su na sebi imali garež, što implicira da su bili zapaljeni. Kovačević je utvrdio da većina dijelova odgovara vozilima VW koncerna, a prvenstveno za Seat i Audi.

Vozilo rastavljeno i zapaljeno

Od ostalih predmeta izdvaja se crijevo za prelijevanje goriva, za koji je vještak utvrdio da se proizvodi u Španiji za koncern VW, a pretežno za vozila Seat. Na pitanja odbrane vještak je naveo da se ovo crijevo koristi za sve vrste Seata, te da se ne može izjasniti kojem modelu je pripadalo.

Macanov branilac, advokat Duško Tomić, kazao je da je njegov klijent detaljno opisao gdje je vozilo (Seat Leon op. a) rastavljeno i zapaljeno.

- Sva trojica su ga rastavili i to je istina - kazo je Tomić.

Procesor ispod haube

Vještak Mirhan Bešlija je vještačio elektronski uređaj (procesor vozila) koji je pronađen 30. decembra 2021. godone u Kočeviku na Palama. Bešlija je utvrdio da je sastavni dio Golfa 6. Pojasnio je da se taj dio koristi u krađi vozila, jer ga koriste zajedno s takozvanim dekoderom i specijalnim ključem, te da se njime uglavnom kradu VW vozila, među kojima je i Golf 6, te Škode i vozila Seat. Vještak je potvrdio da za takav način krađe uglavnom rade dvojica, jer jedan pod habu mora postaviti procesor.

Advokat Tomić je ponovo više komentirao nego pitao.

- Prvooptuženi je bio stražar, on zna oko mitreljeza. Moj klijent je tačno sve opisao i sve se poklopilo. On je šrafcigerom otključavao i čekao kada će Žižan postaviti procesor ispod haube. Vi opisujete baš kako se dogodilo. Moj klijent je rekao gdje je taj procesor i služba je to našla - kazao je Tomić.

On je tražio da se procesor raspakuje i pokaže optuženom Macanu što je i urađeno.

- Čini mi se da je to taj - kazao je Macan.

Nastavak suđenja zakazan je za 20. januar.