Majka maloljetnika (16) za "Avaz": Grupa ''Manijaka'' zlostavljala je mog sina, skinuli su ga do pasa, htjeli ga isjeći nožem, jedan ga spasio

Redakciji "Dnevnog avaza" javila se S. K. (identitet poznat redakciji) zbog napada na njenog 16-godišnjeg sina kojeg su protekle sedmice zlostavljali navijači Željezničara ''Manijaci''. Pripadnici PU Ilidža su reagirali te je zbog ovog slučaja pet osoba osumnjičeno za protupravno lišenje slobode i nasilničko ponašanje.

Prema riječima majke, sve se desilo u četvrtak u večernjim satima, između 21 i 21.45 sati. Njen sin zatekao se u Lužanima na Ilidži, u parku gdje su ''Manijaci'' crtali grafit Željezničara.

Nasilno ga ubacili u auto

- Njih devetorica su ga okružila. Taj neki njihov vođa bi ga nešto pitao, drugi ga udario po zatiljku, pa kad bi se okrenuo, vođa bi ga pitao: "Šta se okrećeš?" Skinuli su mog sina do pasa, tražeći obilježje ''Hordi zla'', da mu to isijeku. Mi nismo išli ljekaru, nisam mogla ubijediti sina. Bile su komšije i policija, bila je inspektorica PU Ilidža koja je vidjela te crvene fleke, davili su ga, jedva je disao - navodi majka maloljetnika te je dodala:

- Pitali ga za koga navijaš, on im kaže za Sarajevo. To zlostavljanje je bilo grozno. Kažu mu: "Imaš tri uslova, da ti uriniramo svih nas devet u usta, da te slomimo ili da nas vodiš kući." On im kaže: "Molim vas, nemojte kući, imam bolesnu mamu." Nasilno su ga ubacili u auto nakon tog maltretiranja. Otišli su na pumpu da naspu gorivo - navodi naša sagovornica.

Njen sin sjedio je na zadnjem sjedištu s jednim od napadača koji ga je držao čvrsto preko ramena. Drugi je izašao i kraj vrata stajao.

- Moj sin se malo pomakao, a ovaj što je sjedio s njim izvadio je nož i primakao ga prema stomaku mog sina. Tog mladića je za ruku uhvatio vozač Audija, opsovao mu Boga i rekao mu: "Jesi li normalan, daj mi nož!" Uzeo mu je nož, on ga je spasio - navodi majka.

Nožem izrezali stikere na vratima

Zlostavljanju nije bilo kraja, navodi majka, koja napominje da su svi napadači punoljetne osobe. Njenog sina doveli su pred zgradu gdje stanuju. S njenim sinom u stan krenula su dvojica. Snimali su mobitelom kako ulaze u stan, gdje su preturali stvari.

- Sve iz ormara je izbačeno, tražili su ta obilježja ''Hordi zla'', našli su dvije majice, on im je odmah rekao da ima dvije majice. Uzeli su moj nož suvenir koji mi je sin kupio u Mostaru, nije pravi, savitljiv je. Rekao je "nož je dobar za bosti". Vidjeli su stikere na vratima i rekli mu da donese najveći nož iz kuhinje. Rekao je: "Snimaj me, ja ću raditi svoj posao, nemoj se bojati, neću te bosti, ako budeš poštovao." Uzeo je nož i sjekao je stikere po vratima, sva su razvaljena. Policija ima te snimke - navodi majka i nastavlja:

- Moje je dijete preživjelo traumu, on nije iskvaren. Na prepoznavanju u policiji je rekao: "Ja ne bih ovog što je vozio auto, on je meni pomogao, on je mene spasio, oni bi mene zboli."

Pripadnici Policijske uprave Ilidža istu noć su priveli petoricu napadača.

- PU Ilidža je odmah sve uradila, i uhapsila njih petoricu, ali nisam mogla da vjerujem kada mi je rečeno da su kasnije pušteni na slobodu na zahtjev tužilaštva. Moj sin od straha ni u školu nije smio da ode, a oni sada slobodno hodaju po Ilidži - ogorčena je majka maloljetnika.

Zabrana kontaktiranja i odlaska na utakmice

Više informacija o ovom slučaju zatražili smo iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, te je za portal "Avaza" dostavljen odgovor.

- Uvidom u dostavljeni izvještaj MUP-a KS utvrđeno je da oštećeni nema tjelesnih povreda niti iz izjava saslušanih svjedoka proizilazi da je maloljetnik zadobio tjelesnu povredu koja bi bila predmetom vještačenja. Zbog krivičnih djela protupravno lišenje slobode i nasilničko ponašanje, slobode lišeno je pet osoba, za koje je, nakon ispitivanja, postupajuća tužiteljica predložila mjere zabrane, a koje je Općinski sud prihvatio.

- Mjere podrazumijevaju obavezno javljanje nadležnoj policijskoj stanici jednom sedmično, zabrana sastanja osumnjičenih i međusobnog kontaktiranja te približavanja oštećenom, kao i zabrana posjećivanja sportskih takmičenja, odnosno utakmica. Istovremeno, u ovom slučaju nije bilo zakonskog osnova za predlaganje pritvora - saopćeno je za "Avaz" iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.