Zašto su fudbaleri ubili MMA borca: Ubice su poznati kao problematični momci

- Daničić je bio fudbaler sve do srednje škole. U jednom trenutku je prestao da igra fudbal i postao je problematičan. Stalno je pravio probleme. Nekoliko puta su ga zbog toga tukli - kaže.

- Njega su navukli, bila je neka djevojka s drugom, oni su izašli iz kluba, a prije toga su ga unutra provocirali. Neko je javio toj ekipi koja ga je čekala ispred i onda je nastalo to što je nastalo. On nikada nije bio problematičan, jedini incident koji je imao je kada je branio tog druga prije dvije godine - kaže Radoš.

On je ispričao da su osumnjičeni za ubistvo njegovog unuka prije 2 godine maltretirali Stefanovog druga.

Kamere snimile napad

Nadzorne kamere su snimile trenutak napada, a kako se vidi na snimku, dvojica napadača monstruozno ubijaju žrtvu.

Na snimku do kojeg je ekskluzivno došao "Blic", a koji traje nešto manje od dva minuta vidi se Stefan kako beži dok ga jure dvojica muškaraca. Kako se vidi na snimku, Stefan skreće u Dunavsku ulicu, za njim i dvojica napadača koji ga savladavaju - jedan sa jedne, drugi sa druge strane.

Tačno 30 sekundi kasnije, dvojica napadača se vraćaju, šetajući Dobračinom ulicom i otimaju se oko nekog predmeta na sred ulice.

Sve vrijeme, opušteno hodaju, kao da deset sekundi ranije nisu ubili mladića, a drugog teško ranili.

Oglasio se i trener nastradalog Savića

Trener ubijenog mladića ispričao je i novinarima kako je Stefan M. koji je pokušao da spasi Savića, zadobio teške povrede.

- Vidio je da ga ubadaju. On je istrčao iz kola da mu pomogne. Napadači su se vratili i počeli da ga ubadaju. On je sada dobro, mi ćemo uraditi sve što možemo da mu pomognemo, sve ćemo učiniti da pomognemo jer je on junak - istakao je trener ubijenog Stefana.

On je dodao i da su ostali bez djeteta i da sada žele da pomognu junaku koji je pokušao pomogne njemu.

Na Terazijama zaustavljen automobil u kom je sjedio povrijeđen mladić.

Podsjetimo, u noći između subote i nedelje 00:50 sati policija je na Terazijama zaustavila sumnjiv auto "Fijat 500", koji je vozio M. V. (22), a na mjestu suvozača je bio Stefan M. (32) koji je obilno krvario i imao ubodne rane na nozi i grudima.

Kolima Hitne pomoći S. M. odvezen je na Urgentni centar.

U isto vrijeme, na uglu Dobračine i Dunavske zatečen je Stefan Savić, uboden nožem u predjelu grudi. I on je odvezen na UC.

Proglašena je akcija VIHOR 3 na području Starog Grada. Stefanu Saviću je nešto prije dva sata konstatovana smrt.