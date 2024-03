Advokat Mehmedbašić za „Avaz“: Senad Krasnić osuđen na dvije godine zatvora za ubistvo brata

- Senad je ustao i otišao u drugu sobu da zapali cigaru ali je Emir opet krenuo za njim i nastavio ga napadati. Počeo mu je prijetiti da će ga ubiti, ja sam to čula iz susjedne sobe i došla među njih. Emir ga je počeo udarati metalnom kašikom po glavi, i tad je Senad uzeo Emirov nož sa stola, samo da mu zaprijeti-, navodi majka.

Emir je, kako je rekla, dalje nastavljao da napada Senada.

-Senad je pošao da izađe iz sobe kad je Emir opet navalio, pogurali su se preko mene i Senad je nožem zarezao Emira pri dnu stomaka, nije bilo krvi ni velika rana, ali mu je bilo loše pa je legao na kauč, dali smo mu vode i zvali Hitnu - kaže Hedija i dodaje:

- Senad je bio u šoku, nije mogao vjerovati šta se desilo, on to nikada ne bi namjerno uradio. Mislili smo da će to biti samo obična rana, da će ga zašiti, niko nije mogao vjerovati da će umrijeti - kazala je majka.