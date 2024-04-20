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UČESTVOVALA DVA VOZILA

Žena poginula u nesreći u mjestu Mravići kod Doboj Juga: Ima povrijeđenih

U toku je totalna obustava saobraćaja, policija obavlja uviđaj

Ima poginulih. Čitatelj

Piše: Zijada Karić

20.4.2024

Žena inicijala B. Z. (66) poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas u 16:10 sati dogodila u mjestu Mravići kod restorna Dallas na magistralnom putu M-17 u Općini Doboj Jug.

Ovo je za portal "Avaza" potvrđeno iz MUP-a ZDK.

- U nesreći su učestvovala dva putnička vozila Mercedes i Audi. Vozačica Mercedesa B. Z. na licu mjesta je poginula, dok su vozač i suvozač iz Audija zadobili lakše tjelesne povrede i prevezeni su u bolnicu - kazali su za portal "Avaza" iz MUp-a ZDK.

U toku je totalna obustava saobraćaja, a uviđaj se obavlja uz nadzor dežurnog Kantonalnog tužioca ZDK.

# ZENICA
# MUP ZDK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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