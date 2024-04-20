Žena poginula u nesreći u mjestu Mravići kod Doboj Juga: Ima povrijeđenih

Žena inicijala B. Z. (66) poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas u 16:10 sati dogodila u mjestu Mravići kod restorna Dallas na magistralnom putu M-17 u Općini Doboj Jug.



Ovo je za portal "Avaza" potvrđeno iz MUP-a ZDK.



- U nesreći su učestvovala dva putnička vozila Mercedes i Audi. Vozačica Mercedesa B. Z. na licu mjesta je poginula, dok su vozač i suvozač iz Audija zadobili lakše tjelesne povrede i prevezeni su u bolnicu - kazali su za portal "Avaza" iz MUp-a ZDK.

U toku je totalna obustava saobraćaja, a uviđaj se obavlja uz nadzor dežurnog Kantonalnog tužioca ZDK.