Amir Pašić Faćo za SmartInfo: "Ovo je pokušaj likvidacije, iza svega stoji Ibro Miladin"

"Jedan metak me pogodio samo deset centimetara od srca” – reakcija je Amira Pašića Faće nakon što smo ga upitali kako je uopšte preživio pokušaj ubistva.

U nedjelju, pucnjava u centru Sarajeva, u bašti hotela Evropa – epilog: ranjavanje Amira Pašića, poznatijeg kao Faćo. Osumnjičenima za napad – Sulejman Jasika zvani Sule i Mustafa Mehičević zvani Mujke – određen jednomjesečni pritvor, prenosi "SmartInfo".

Na društvenoj mreži TikTok, na kojoj je u posljednje vrijeme aktivan, Amir Pašić Faćo iznosi informacije o vinovnicima podzemne scene u BiH, ali i regionu. Bolje upućeni tvrde kako je upravo Faćino javno iznošenje informacija, koje uključuje imena kriminalaca dobro poznatih sigurnosnim agencijama, kao i opisivanje događaja u kojima su navodno sudjelovali, upravo okidač brutalnog pokušaja njegove likvidacije u centru Sarajeva.

- Nema pogodaka u vitalne organe, preživio sam ovaj brutalan pokušaj likvidacije. Ispaljeno je šest metaka, jedan me pogodio u glavu, a jedan samo deset centimetara od srca. Čini mi se da sam slučajno preživio. Napadači su dobro poznati, ali važnije je ko je nalogodavac i ko je platio ubice - kaže Amir Pašić Faćo u razgovoru za "SmartInfo".

O tome šta je motiv i ko su nalogodavci pokušaja njegovog ubistva, Faćo odgovara direktno.

- Iza ovog napada stoji Ibro Miladin. On je i organizator i podstrekivač i finansijer. Ne znam koliko je novca ponudio, ali je platio Jasiku i Mehičevića. To su pravi kriminalci, a ne ja koji sam branio Sarajevo u ratu. Ne perem ja novac nego kompanija AD Monetize, to su milioni od kartela Tito i Dino - kaže Amir Pašić Faćo.