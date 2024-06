Treba li mijenjati Zakon o izvršenju kaznenih sankcija: Robijaši divljaju na dopustu

Dodala je da će uhapšeni nakon kriminalističke obrade biti predat postupajućem tužiocu Tužilaštva TK na daljnje nadležno postupanje.

Specijalci su Selimovića pronašli u 22.45 sati u neposrednoj blizini željezničke pruge. U trenutku kada je privođen zbog nasilničkog ponašanja na sebi nije imao odjeću.

Imaju pogodnosti

Ovo nije prvi slučaj da osuđenici tokom vikenda prave belaje, a među njima su i dobro poznati Adnan Šerak te dvostruki ubica Aleksandar Mican.

Prema Zakonu o izvršenju kaznenih sankcija FBiH i BiH, zatvorenici imaju pravo na korištenje vanzavodskih pogodnosti, među kojima su i dopusti za vikend, pa čak i godišnji odmori. Kada koristi dopust, osuđenik ima obavezu da se javlja u policijsku stanicu. On na dopustu praktično može raditi šta hoće, ali ne smije doći ponovo u sukob sa zakonom. Osnovni uvjet za dopust je primjereno ponašanje i procjena rizika, odnosno postoji li opasnost da bi mogao nešto uraditi ukoliko se nađe na slobodi.

Shodno ranijim slučajevima i ovom posljednjem, postavlja se pitanje je li potrebno mijenjati postojeći zakon, odnosno pooštriti ga.

Selimović je privođen i 2011. godine, zajedno s bratom, zbog prodaje droge.



Slučaj Adnana Šeraka

Adnanu Šeraku je 2018. godine Kantonalni sud u Sarajevu odobrio jednomjesečni prekid izdržavanja jedinstvene zatvorske kazne od devet i po godina u KPZ-u Zenica, na koju je osuđen zbog dvostrukog pokušaja ubistva, kako bi roditeljima pomogao da cijepaju drva. Nije se vratio u zatvor 22. oktobra 2019., kada je trebao, te je nakon potrage 25. novembra uhapšen u kafiću. Također, 2012. godine je pušten zbog prekida izdržavanja kazne i tada je ranjen u pucnjavi. Nakon toga je bio više od dva mjeseca u bijegu.

Dvostruki ubica se nije vratio s dopusta

Dvostruki ubica Aleksandar Mican uhapšen je u Zenici 15. septembra 2023., a nakon što se nije vratio u KPZ Zenica s dopusta. Mican je 2004. godine ubio Senada Lepiricu iz Bugojna i Adema Ćatića, radnike firme „IT Computers“, u stanu koji je unajmio u naselju Mojmilo, a zatim od njih uzeo pet laptopa. Osuđen je na 25 godina zatvora, a iza zidina Kaznenopopravnog zavoda u Zenici robija već 19 godina.

Izmjenama propisa prekinuti zloupotrebe

Pojavi da osuđenici na dopustu čine nova krivična djela institucije očito ne posvećuju dovoljno pažnje, kaže profesor Fakulteta za kriminalistiku i sigurnosne studije UNSA-e Armin Kržalić. On upozorava da se jedan takav slučaj može tolerirati, jer svako ima pravo da pogriješi.

- Ali kada se to dešava iz godine u godinu, a vi se držite svoje kaznene politike i normativnog okvira, ne radite analizu i ne predložite rješenje kako se to više ne bi ponavljalo, onda nam praktično institucije šalju poruku da im i odgovara takvo stanje. Ako vidimo da se mjera dopusta zloupotrebljava, takva se praksa mora prekinuti. Imamo institucije koje su zadužene da uoče probleme i predlože zakonodavcu da se to promijeni, ali odgovorne osobe ne znaju šta je njihov posao, neće da se miješaju u svoj posao ili je u pitanju “bašmebrigizam”. Postoje mehanizmi, ali pitanje je da li se želi nešto popraviti - kaže Kržalić.