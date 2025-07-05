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PREBAČEN U KCUS

Pucnjava u Vitezu: Jedna osoba teže povrijeđena

Motiv pucnjave za sada nije poznat

Uviđaj je u tijeku. MUP

M. Až.

5.7.2025

U poslijepodnevnim satima u Vitezu došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba, prema neslužbenim informacijama, zadobila teže povrede, javio je portal Viteški.ba.

Nakon ukazane prve pomoći muškarac je prebačen na daljnje liječenje u Klinički bolnički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

Prema informacijama s mjesta događaja, u incidentu je bila uključena samo jedna žrtva, dok motiv pucnjave za sada nije poznat.

Policijski službenici su obavili uviđaj, a istraga je u toku. Identitet napadača još nije službeno potvrđen, a policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja.

Više informacija bit će poznato nakon što nadležne službe završe uviđaj i prikupiće relevantne podatke.

# PUCNJAVA
# VITEZ
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