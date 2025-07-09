Video / Izgorjela pečenjara “Sumer” u Previlama

Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik dojavljeno je da je izbio požar na pečenjari "Sumer" u Previlama u 5:15h, nakon čega su intervenisala dva vatrogasna vozila i četiri vatrogasca.

– Na mjesto intervencije stigli smo u 5 sati i 26 minuta te pristupili gašenju požara. Obzirom da je riječ o objektu koji, teritorijalno ne pripada našem gradu obaviješteni su i pozvani vatrogasci grada Tuzla koji su se u najkraćem mogućem roku pridružili akciji gašenja ovog požara.

Požar smo lokalizovali u 6h i 35 a potpuno ugasili u 7h i 5 min.

Iako se brzo odgovorilo pozivu na ovu intervenciju, sama dojava požara upućena već u razbuktaloj fazi gorenja objekti, te konstrukcija od drveta, rezultiralo je totalnoj šteti na objektu – naveli su iz PVJ Srebrenik.



