ADNAN NIKŠIĆ

Sarajevski reper Sajfer i ranije imao problema sa zakonom

Okružni sud u Istočnom Sarajevu osudio ga je 2018. godine na dvije godine zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i prometa droge

Adnan Nikšić Sajfer. Facebook

M. Až.

21.7.2025

Jedna osoba ranjena je danas na Ilidži, potvrđeno je za portal Avaza iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Kako su naveli iz MUP-a KS, Dom zdravlja Ilidža je u 15:20 sati obavijestio policiju da im se javio muškarac inicijala A. N. sa povredom lijeve potkoljenice, za koju se sumnja da je nastala upotrebom vatrenog oružja. Prema saznanjima, riječ je o sarajevskom reperu Adnanu Nikšiću, poznatijem pod umjetničkim imenom Sajfer.

Sajfer je i ranije dolazio u fokus javnosti zbog problema sa zakonom. Okružni sud u Istočnom Sarajevu osudio ga je 2018. godine na dvije godine zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i prometa droge. Uhapšen je 11. januara te godine na autobuskoj stanici u Lukavici, kada je u njegovom vozilu, BMW-u X5, pronađeno pet kilograma skanka.

Tokom 2024. godine ponovo je uhapšen nakon prepirke s policijskim službenicima, o čemu se tada oglasila njegova supruga Lela.

– Usljed prepirke Sajfera sa organima reda došlo je do manjeg problema i nesporazuma. Prema informacijama advokata sve će biti riješeno ubrzo čim bude dao izjavu i primio kaznu – navela je tada Lela.

Policija trenutno provodi uviđaj i utvrđuje sve okolnosti današnjeg ranjavanja.

# SAJFER
