Sarajevski reper Sajfer i ranije imao problema sa zakonom

Jedna osoba ranjena je danas na Ilidži, potvrđeno je za portal Avaza iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Kako su naveli iz MUP-a KS, Dom zdravlja Ilidža je u 15:20 sati obavijestio policiju da im se javio muškarac inicijala A. N. sa povredom lijeve potkoljenice, za koju se sumnja da je nastala upotrebom vatrenog oružja. Prema saznanjima, riječ je o sarajevskom reperu Adnanu Nikšiću, poznatijem pod umjetničkim imenom Sajfer.

Sajfer je i ranije dolazio u fokus javnosti zbog problema sa zakonom. Okružni sud u Istočnom Sarajevu osudio ga je 2018. godine na dvije godine zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i prometa droge. Uhapšen je 11. januara te godine na autobuskoj stanici u Lukavici, kada je u njegovom vozilu, BMW-u X5, pronađeno pet kilograma skanka.

Tokom 2024. godine ponovo je uhapšen nakon prepirke s policijskim službenicima, o čemu se tada oglasila njegova supruga Lela.

– Usljed prepirke Sajfera sa organima reda došlo je do manjeg problema i nesporazuma. Prema informacijama advokata sve će biti riješeno ubrzo čim bude dao izjavu i primio kaznu – navela je tada Lela.

Policija trenutno provodi uviđaj i utvrđuje sve okolnosti današnjeg ranjavanja.