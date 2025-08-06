Drama u Sarajevu: Požar na Trgu heroja

U poslovnom prostoru na adresi Trg heroja 8 u Sarajevu danas je izbio požar koji je zahvatio nagomilani otpad u prizemlju objekta.

Iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo za "Avaz" su potvrdili da su vatrogasci pravovremeno reagovali i spriječili širenje požara.

- Požar je brzo stavljen pod kontrolu, a vatrogasne ekipe su se nakon intervencije vratile u bazu - naveli su iz vatrogasne brigade.

Nije bilo povrijeđenih u ovom incidentu.