"Avaz" na licu mjesta: Požar kod Bosmala

Kod Bosmala izbio je požar, a na fotografijama se vidi crni dim kako se diže u nebo.
Kako saznaje portal "Avaza" zapalila se napuštena baraka u blizini Bosmala.
SARAJEVO
Zapalila se napuštena baraka u blizini Bosmala
Kod Bosmala izbio je požar, a na fotografijama se vidi crni dim kako se diže u nebo.
Kako saznaje portal "Avaza" zapalila se napuštena baraka u blizini Bosmala.
Iz Vatrogasne brigade Kantona Sarajevo potvrđeno je da su ekipe odmah upućene na teren kako bi lokalizovale vatru i spriječile širenje požara.
Trenutno nema informacija o eventualnim povredama ili o uzroku požara.
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