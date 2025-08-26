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SARAJEVO

"Avaz" na licu mjesta: Požar kod Bosmala

Zapalila se napuštena baraka u blizini Bosmala

Dnevni avaz
Požar kod Bosmala - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+7
M. Až.

26.8.2025

Kod Bosmala izbio je požar, a na fotografijama se vidi crni dim kako se diže u nebo. 

Kako saznaje portal "Avaza" zapalila se napuštena baraka u blizini Bosmala.

Iz Vatrogasne brigade Kantona Sarajevo potvrđeno je da su ekipe odmah upućene na teren kako bi lokalizovale vatru i spriječile širenje požara.

Trenutno nema informacija o eventualnim povredama ili o uzroku požara.

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# POŽAR
# BOSMAL
# SARAJEVO
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