Međugorje: Italijanka preminula na Križevcu

Kako su naveli iz Hercegovačke gorske službe spašavanja (HGSS) Čitluk – Međugorje, u 12:20 sati zaprimili su poziv da se na Križevcu, na drugoj postaji, nalazi ženska osoba bez svijesti.

- Na teren smo izašli žurno sa deset spasioca i dva medicinska tehničara iz Marijine pomoći Međugorje. Poziv je zahtijevao hitnu reakciju zbog same informacije da je osoba bez svijesti. Dolaskom na drugu postaju zatekli smo osobu bez svijesti i bez znakova života. Nakon skoro 40 minuta neprekidne reanimacije, ljekari Hitne pomoći Čitluk su, nažalost, konstatovali smrt - naveli su iz HGSS-a Čitluk – Međugorje.

Nakon završenog policijskog uviđaja izvršen je transport u podnožje Križevca, gdje je tijelo preminule osobe predano pogrebnom preduzeću.