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ISTINSKI BORAC

Velika tuga: Maleni Omar izgubio bitku za život

Pobijedio tumor pet puta, ali na koncu nije izdržao

Uvijek nasmijan, bez obzira na bolest. Facebook

Dž. R.

2.9.2025

Maleni Omar pobijedio je tumor pet puta, ali njegovo tijelo ipak nije izdržalo. Velika tuga okovala je Maglaj nakon saznanja da je ovaj hrabri dječak preminuo.

Uvijek nasmijan, hrabar i primjer za snagu, svima je pokazao da odustajanja nema te nadahnuo mnoge.

Njegova majka Irma Čolaković, neumorna u borbi za sina, oglasila se na društvenim mrežama riječima koje lome srce.

- Omare, najponosnija sam što sam te rodila. Čuvaj mamu s neba i čekaj me, mamica će ti sigurno doći - napisala je.

Ovaj divni dječak i njegov osmijeh ostat će mnogima u sjećanju, ali i kao podsjetnik da istinska snaga ne mjeri godine, nego srce.

# TUMOR
# OMAR ČOLAKOVIĆ
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