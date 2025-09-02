KCUS: Pacijentica izvršila samoubistvo

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu oglasio se saopćenjem, nakon informacija da je pacijentica izvršila samoubistvo.

- KCUS izražava duboko žaljenje zbog tragičnog događaja koji se sinoć desio u našoj ustanovi kada se, uprkos primjeni svih propisanih procedura i mjera sigurnosti, dogodio tragičan slučaj samoubistva koji je duboko potresao kompletno osoblje KCUS-a, kao i ostale pacijente.

Pacijentica je bila hospitalizirana radi postavljanja dijagnoze i ordiniranja terapije, te je tokom boravka bila pod standardnim nadzorom medicinskog osoblja.

KCUS u potpunosti sarađuje s istražnim organima kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. Nadležno Odjeljenje krim policije Centar je odmah tokom noći provelo uviđaj. Paralelno sa službenim istragama generalni direktor KCUS-a, prim. doc. dr. Alen Pilav formirao je Komisiju za provođenje vanrednog nadzora u vezi s ovim događajem, koja je dužna da dostavi svoj izvještaj generalnom direktoru u roku od 72 sata.

Napominjemo da su se i ranije dešavali slični incidenti, te su tada također primijenjene sve propisane mjere, bez utvrđenih propusta u sigurnosnim i drugim protokolima.

Izolovani slučajevi samoubistva u bolnicama predstavljaju izazov s kojim se suočavaju zdravstvene ustanove širom svijeta, uprkos primjeni najviših standarda njege i sigurnosti. KCUS ostaje posvećen kontinuiranom unaprijeđenju svojih procedura kako bi se dodatno smanjili rizici i osigurala maksimalna zaštita svih pacijenata.

Porodici preminule pacijentice izražavamo najdublje saučešće i stojimo im na raspolaganju za svu potrebnu podršku i pomoć u ovim teškim trenucima.

Molimo medije i javnost za razumijevanje i suzdržanost u izvještavanju, kako bi se sačuvalo dostojanstvo preminule i zaštitila privatnost njene porodice - navodi u saopćenju KCUS.