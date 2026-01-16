Dijaspora za 9 mjeseci uplatila 4,3 milijarde KM





U periodu stalnih poskupljenja rastu uplate bh. građana iz inostranstva, bez kojih bi život njihovih porodica u domovini, ali i svih građana BiH, bio mnogo teži.

Prema podacima Centralne banke BiH, samo u periodu januar – septembar 2025. godine u BiH je stiglo blizu 4,3 milijardi KM, što je za 150,5 miliona KM više nego u istom periodu prethodne godine.

Strašne cifre

Od ukupnog iznosa, kroz personalne transfere u BiH se slilo više od 3,26 milijardi KM. Tokom 2024. godine ukupan iznos doznaka BiH iz dijaspore bio je 5,69 milijardi KM.

- Centralna banka BiH ne raspolaže podacima iz kojih zemalja BiH prima najviše novčanih doznaka, jer još nema zvanične procjene podataka po zemljama, ali se može reći da uglavnom dolaze iz zemalja zapadne Evrope, Skandinavije i Sjeverne Amerike, gdje je bh. dijaspora najprisutnija – kazali su za “Avaz” iz Centralne banke BiH.