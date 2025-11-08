Rute: Putin mora biti svjestan da se nuklearni rat ne može dobiti

Predsjednik Sjevernoatlantskog saveza (NATO) Mark Rute (Rutte) izjavio je da mu je uspješan ishod redovne godišnje nuklearne vježbe ovog mjeseca ulio „potpuno povjerenje u vjerodostojnost nuklearnog odvraćanja NATO-a“ u kontekstu ruskih prijetnji.

– Kada Rusija koristi neodgovornu i opasnu nuklearnu retoriku, naši građani treba da znaju da nema razloga za paniku, jer NATO raspolaže snažnim sistemom nuklearnog odvraćanja – prenio je njegove riječi njemački sedmičnik Welt am Sonntag.

– Ruski predsjednik Vladimir Putin mora biti svjestan da se nuklearni rat ne može dobiti i da se nikada ne smije voditi – dodao je čelnik Saveza.

Putin je više puta upozoravao Zapad na moguće nuklearne posljedice nakon što je Rusija 2022. godine izvršila invaziju na Ukrajinu.

Prošlog mjeseca izjavio je da bi Rusija mogla posegnuti za nuklearnim oružjem ukoliko bi bila pogođena konvencionalnim projektilima, te da će Moskva svaki napad na nju, uz podršku nuklearne sile, smatrati zajedničkim napadom, prenosi Reuters.